Бородюк объяснил, почему сборная Сербии покинула чемпионат мира – 2022

Бывший главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк прокомментировал результаты сборной Сербии на чемпионате мира – 2022.

«У сборной Сербии хороший подбор игроков, но в решающих моментах у них отсутствовала концентрация в обороне. Футбол посторонних вещей не прощает», — цитирует Бородюка «Чемпионат».

Специалист заявил, что когда приезжаешь на большие турниры, необходимо полностью быть сконцентрированным на футболе.

Сербия заняла последнее место в своей группе и покинула турнир, оказавшись позади Камеруна, Швейцарии и Бразилии. На чемпионате мира сербы добыли лишь одно очко, сыграв вничью с камерунцами.