​«Молитесь»: Мбаппе отреагировал на новости о здоровье Пеле

Легендарный бразилец Пеле в очередной раз оказался на больничной койке, причём новости о его здоровье огорчают. Сообщается, что организм Короля футбола больше не реагирует на химиотерапию, поэтому врачи приступили к паллиативной терапии.

На эти новости отреагировал нападающий «ПСЖ» и национальной сборной Франции Килиан Мбаппе.

«Молитесь за Короля», - написал Мбаппе на своей страничке в социальных сетях.

Пеле трижды становился чемпионом мира с национальной сборной Бразилии. Это случалось в 1958, 1962 и 1970 годах.

В настоящий момент в Катаре проходит чемпионат мира по футболу. 3 декабря стартует программа 1/8 финала турнира.