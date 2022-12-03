Киммих – о вылете Германии с мундиаля: «Мне понадобится время, чтобы извлечь из этого правильный урок»

Полузащитник сборной Германии Йозуа Киммих вновь высказался насчёт вылета своей команды с чемпионата мира. Напомним, подопечные Ханса-Дитера Флика не смогли пройти в плей-офф мундиаля, выступая на групповом этапе с такими командами, как Япония, Испания и Коста-Рика.

«Нам не удавалось стабильно продемонстрировать свои качества на поле. Мне понадобится время, чтобы всё проанализировать, обработать и извлечь из этого правильные уроки. Через четыре недели я снова начну атаковать, потому что сдаваться – это не вариант», – написал полузащитник на своей странице в социальных сетях.