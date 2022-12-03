​Месси – в сборной лучших игроков группового этапа ЧМ-22

Эксперты авторитетного статистического портала WhoScored составили символическую сборную по итогам группового этапа чемпионата мира. При составлении команды учитывались оценки футболистов в матчах, которые, в свою очередь, зависели от показателей игроков на поле.
Стоит отметить попадание в символическую сборную звёздных Килиана Мбаппе и Лионеля Месси.
Полностью состав выглядит так: Щесны (Польша) – Хакими (Марокко), Кастеллетто (Камерун), Саисс (Марокко), Альба (Испания), де Йонг (Нидерланды), Каземиро (Бразилия), Бруну Фернандеш (Португалия), Гризманн (Франция), Мбаппе (Франция), Месси (Аргентина).
Матчи 1/8 финала чемпионата мира состоятся 3, 4, 5 и 6 декабря.
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