​Быстров рассказал, какие сборные его удивили и разочаровали на ЧМ-22

Экс-игрок сборной России Владимир Быстров ответил на вопрос о том, какие команды, на его взгляд, стали сенсацией и разочарованием текущего чемпионата мира.

«Сенсация - Южная Корея, разочарование – Сербия», - высказался Быстров, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Напомним, что сборная Южной Кореи пробилась в плей-офф чемпионата мира, опередив Уругвай и Гану. «Азиатские тигры» в третьем туре групповой стадии смогли обыграть Португалию.

А вот сборная Сербии заняла последнее место в своём квартете, пропустив вперёд Бразилию, Швейцарию и даже Камерун.

Матчи 1/8 финала чемпионата мира пройдут 3, 4, 5 и 6 декабря.