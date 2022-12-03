Кевин-Принс Боатенг: «Меня очень тронули откровенные заявления Киммиха»

Бывший игрок «Барселоны» Кевин-Принс Боатенг поддержал полузащитника сборной Германии Йозуа Киммиха, который ранее намекнул, что может впасть в большую депрессию из-за вылета своей команды с чемпионата мира на стадии группового этапа.

«Меня очень тронули откровенные заявления Киммиха. Я знаю, что такое впадать в огромную дыру. Я надеюсь, что Йозуа окружён правильными людьми. Он отличный футболист с отличным менталитетом. Моя дверь для него всегда открыта, он может позвонить мне, когда захочет», – сказал Боатенг в беседе с изданием Sport 1.

Напомним, Германия уже второй раз подряд вылетает с мундиаля на стадии группового этапа. На чемпионате мира в России немцы тоже не смогли пробиться в плей-офф.