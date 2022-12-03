Германия не будет увольнять Флика

Сборная Германии не будет увольнять главного тренера Ханса-Дитера Флика, несмотря на провал на чемпионате мира в Катаре. Об этом сообщает в социальных сетях журналист Керри Хау.

По информации от источника, у Флика есть большой кредит доверия от руководства сборной. Ханс-Дитер давно знаком с некоторыми представителями верхушки «бундестим», так как ранее работал ассистентом Йоахима Лёва.

Напомним, на этом чемпионате мира сборная Германии играла в одной группе с Испанией, Японией и Коста-Рикой. Немцы заняли третье место с четырьмя очками – столько же пунктов было у Испании, но в следующий раунд вышла «красная фурия» за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.