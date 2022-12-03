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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Германия не будет увольнять Флика

03 Декабря 2022 • 12:36 Комментировать

Сборная Германии не будет увольнять главного тренера Ханса-Дитера Флика, несмотря на провал на чемпионате мира в Катаре. Об этом сообщает в социальных сетях журналист Керри Хау.

По информации от источника, у Флика есть большой кредит доверия от руководства сборной. Ханс-Дитер давно знаком с некоторыми представителями верхушки «бундестим», так как ранее работал ассистентом Йоахима Лёва.

Напомним, на этом чемпионате мира сборная Германии играла в одной группе с Испанией, Японией и Коста-Рикой. Немцы заняли третье место с четырьмя очками – столько же пунктов было у Испании, но в следующий раунд вышла «красная фурия» за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Ханс-Дитер Флик
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