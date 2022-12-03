Вальверде высказался о вылете Уругвая с чемпионата мира

Звездный полузащитник сборной Уругвая Федерико Вальверде высказался о вылете своей команды с чемпионата мира – 2022.

«Атмосфера в раздевалке была угнетающей. Очень жаль, что мы не смогли принести нашим болельщикам радость. Хотим поблагодарить их за поддержку. Они, думаю, сильно расстроены, ведь наша команда имеет отличных футболистов и могла рассчитывать на большее. Теперь же настало время провести время со своими близкими», - передает слова Федерико газета Marca.

Сборная Уругвая финишировала на третьем месте в группе, пропустив в плей-офф турнира Португалию и Южную Корею.