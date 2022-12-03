Определены все пары 1/8 финала чемпионата мира

В пятницу подошёл к концу групповой этап чемпионата мира 2022 года в Катаре. Последними участниками плей-офф стали футболисты сборной Швейцарии, которые обыграли сербов со счетом 3:2 и вышли из группы вместе с командой Бразилии.

Уже в субботу начинается стадия 1/8 финала, где между собой сыграют:

Нидерланды - США (3.12 18:00)

Аргентина - Австралия (3.12 22:00)

Франция - Польша (4.12 18:00)

Англия - Сенегал (4.12 22:00)

Япония - Хорватия (5.12 18:00)

Бразилия - Южная Корея (5.12 22:00)

Марокко - Испания (6.12 18:00)

Португалия - Швейцария (6.12 22:00)

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