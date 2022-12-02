Маттеус рассказал, что нужно сделать со сборной Германии после провала на ЧМ-2022

Бывший защитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Лотар Маттеус отреагировал на неудачное выступление «бундестим» на чемпионате мира в Катаре.

«Флик мог избежать ошибок, которые допустил. но я не думаю, что стоит его увольнять. Для начала необходимо провести масштабную реконструкцию. Тем более, что в 2024 году нас ждет домашний чемпионат Европы», - приводит слова Маттеуса Tuttomercatoweb.

Сборная Германии финишировала на третьем месте в группе с командами Испании, Японии и Коста-Рики. Подопечные Ханса-Дитера Флика набрали четыре балла. В плей-офф из этого квартета вышли японцы и испанцы.