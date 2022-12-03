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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Кому из футболистов матчей группового этапа чемпионата мира хватит для перехода в топ-клуб

03 Декабря 2022 • 12:40 Комментировать (1)

Чемпионат мира – это традиционно ярмарка для игроков, которые хотят перебраться в большой клуб. Турнир в Катаре исключением не станет, тем более что январское трансферное окно откроется в ближайшее время. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, кто блеснул на мундиале и теперь ожидает перехода в новую команду.

Коди Гакпо

Нет никаких сомнений, что уже в январе Коди Гакпо сменит команду. Лидер ПСВ прекрасно зарекомендовал себя на чемпионате мира, забив по голу в каждом из матчей групповой стадии. Причём Гакпо отличился и головой, и каждой из ног. Нападающему в мае исполняется 24 года – прекрасное время, чтобы переходить на новый уровень. По слухам, в услугах Гакпо заинтересованы «Манчестер Юнайтед», который ищет замену Криштиану Роналду, и «Ливерпуль». Причём сумма трансфера может быть не заоблачной, так как у ПСВ есть проблемы с финансами, и клубу из Эйндховена нужны деньги.

Исмаила Сарр

Исмаила Сарр – игрок, который хорошо известен по выступлениям в Англии. Его тоже давно сватали в разные клубы, но после выступления в Катаре, кажется, он наконец-то перейдёт куда-то. Сарр принадлежит «Уотфорду», который выступает в Чемпионшипе. Не дело, конечно, что игрок такого уровня выступает не в элите. Особенно это поразило в матче между Сенегалом и Нидерландами, где Сарр просто уничтожал оборону «оранжевых», представители которой выступают в топ-клубах.

Джуд Беллингем

Про переход полузащитника дортмундской «Боруссии» в топ-клуб говорят давно. По слухам, «шмели» планировали расстаться с Беллингемом следующим летом, но чемпионат мира может ускорить этот процесс. Полузащитник очень солидно выглядит в Катаре, показывая, что уже готов не только играть на высоком уровне, но и быть лидером. В услугах Беллингема заинтересованы английские топ-клубы и мадридский «Реал». Стоит ждать уже в январе активизации работы по его переходу.

Энцо Фернандес

«Бенфика» для того и существует, чтобы продавать игроков дороже. Энцо Фернандес на чемпионате мира довольно стабильно и полезно играет в составе сборной Аргентины. В матче с мексиканцами он забил гол, в поединке с поляками – отдал голевую передачу. Фернандес выглядит очень интересно, и, по данным прессы, в его услугах уже заинтересован мадридский «Реал». Правда, «Бенфика» якобы требует 100 миллионов евро за игрока, которого всего полгода назад приобрела за 12. Мадридцы вроде не готовы пока платить такие деньги.

Мохаммед Кудус

Ганский форвард здорово себя проявлял в «Аяксе», где после массового исхода стал выходить на лидирующие роли в клубе. Однако игра в чемпионате Голландии и даже в Лиге чемпионов в составе амстердамцев иногда не даёт полной картины относительно футболиста. На чемпионате мира Кудус проявил себя как лидер сборной Ганы. Своим дублем он принёс победу над Южной Кореей, а в матче с Уругваем заработал пенальти, который мог бы помочь его команде выйти из группы, но Айю не забил. Кудус до последнего пытался взбодрить свою команду, и не его вина, что «чёрные звёзды» в итоге вылетели. Сам же Кудус точно заработал себе имя и право оказаться в большом клубе в ближайшее время.

Роман Андреев

Кто стал настоящим открытием группового этапа?
Коди Гакпо Исмаила Сарр Джуд Беллингем Энцо Фернандес Мохаммед Кудус
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Комментарии (1)
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ARTUR
03 Декабря 2022 в 13:00
Омерзительные португезы )) купили за 12 и тут же уже соточку хотят , заметьте не 10 сверху а так ровненько соточку )) Гакпо ... не знаю очень прямолинейный , сырой , ну если только он будет прогрессировать и развиваться , Энцо не плох но 100 ..это пипец , Билингем смотрится на их фоне топчиком . Ценники ужас какие , а толку.. Марадона сейчас оценивался бы лярд , Но даже близко нет никого , одни какие то раздутые таланты типа губастого Мбапы...
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