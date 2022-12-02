Выбрали политику вместо футбола - убирайтесь домой: прощаемся с Германией, Данией и Ираном

Люди часто говорят о футбольном боге, который всё видит и вершит справедливость во имя игры. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, как на групповом этапе были наказаны сборные, которые хотели из чемпионата мира сделать политическое заявление.

Чемпионат мира в Катаре уже получился довольно скандальным. Сложно припомнить, когда ещё в новейшей истории мундиаль становился настолько политизированным. Многие сборные и футболисты пытались использовать чемпионат мира для каких-то заявлений вместо того, чтобы играть. В этом смысле справедливость восторжествовала. Те, кто пытался использовать турнир для политики, вылетели уже на групповой стадии.

Сборная Дании перед стартом чемпионата мира выглядела той командой, которая могла удивить мир. После успеха на Евро-2020 от скандинавов ждали блестящего выступления в Катаре. Уж точно никто не ждал, что датчане вылетят уже на групповой стадии, ведь в группе были команды Туниса, Австралии и Франции. Причём последнюю скандинавы не так давно обыгрывали в Лиге наций. Однако вместо концентрации на футболе датчане очень много говорили о политике. Сборная Дании привезла на чемпионат мира запасную форму в чёрных траурных расцветках. Её производитель Hummel объяснил такой выбор следующим образом: «Мы хотим сделать заявление о ситуации с правами человека в Катаре и обращении с рабочими-мигрантами, которые построили в стране стадионы чемпионата мира по футболу».

Затем президент датского союза Йеспер Мёллер ещё и заявил о том, что страна может выйти из ФИФА из-за запрета на ношение повязки в поддержку ЛГБТ. Выступление на чемпионате мира показало, что надо думать о другом. Сборная Дании со своим прекрасным составом позорно выступила на мундиале и отправляется домой уже после групповой стадии. Не о том думали и говорили, господа…

Вот и сборная Германии вместо футбола думала о другом. Мануэль Нойер накануне чемпионата мира долго говорил о том, что выйдет на футбольное поле в радужной повязке в поддержку ЛГБТ. Когда ФИФА запретила футболистам это делать, немцы на командной фотографии специально закрыли рукой рот, символизируя, что им запретили говорить. В итоге за этой политической борьбой немцы забыли про футбол. Вылет из группы с Японией и Коста-Рикой – явно не тот результат, на который могла надеяться Бундестим. Зато немцы запомнятся хорошей фотографией из своего недлинного пребывания в Катаре.

Иран к ЛГБТ никакого отношения не имеет, но тоже многовато думал о политике на чемпионате мира в Катаре. В первой игре футболисты сборной в поддержку протестующих на своей родине демонстративно не пели гимн. На трибунах болельщики чуть ли не дрались между собой в зависимости от того, каких политических взглядов они придерживаются. Итог всё тот же. Хотите заниматься политикой – так и езжайте с чемпионата мира. Бесславное унижение от Англии и решающее поражение от заклятого врага США – как особенно циничная пощёчина. Не для того вы попали на чемпионат мира, чтобы тут устраивать митинги.

И вот, как пример, другие истории. Капитан сборной Франции Уго Льорис изначально отказался носить радужную повязку в Катаре из уважения к стране, принимающей чемпионат мира. А в Бразилии идут споры о легитимности президентских выборов, причём Ришарлисон и Неймар поддерживают разных кандидатов. Однако стоит этой теме всплыть, тут же следует ответ, что футболисты в Катаре для игры в футбол, а не политических споров.

Хватит уже политики в Катаре! Впереди плей-офф, дайте нам огненного футбола!

Роман Андреев