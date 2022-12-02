Известный немецкий футбольный тренер Томас Тухель не заинтересован в работе в сборной Германии. 49-летнему специалисту больше интересен футбол на клубном уровне, пишет Sky Sports Germany.

«Он все еще слишком увлечен ежедневной работой с игроками вместо того, чтобы путешествовать и наблюдать в качестве национального тренера», - говорится в источнике.

Последним местом работы Тухеля был лондонский «Челси». С «аристократами» тренер взял кубок Лиги чемпионов в 2021 году.

Этой осенью Тухеля, как это часто бывает в «Челси», уволили за неудовлетворительные результаты. Поэтому почти три месяца тренер уже без работы.