Роналду был заменён во всех матчах группового этапа ЧМ-2022

37-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не отыграл полностью ни одного матча на чемпионате мира – 2022, проходящем сейчас в Катаре. В трех поединках групповой стадии звездный голеадор появлялся в стартовом составе, однако всегда уходил с поля до финального свистка.

Во встрече с Южной Кореей КриРо заменили на 65-й минуте, в матче против Уругвая он покинул поле на 82-й минуте, а в поединке с Ганой сыграл 88 минут.

В настоящий момент опытный бомбардир является свободным агентом. Криштиану в конце ноября расторг трудовое соглашение с «Манчестер Юнайтед».

Сборная Португалии с первого места вышла в плей-офф ЧМ-2022.