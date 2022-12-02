Кирьяков: «Германия всё упустила в первой игре - за это и поплатились»

Бывший игрок сборной России Сергей Кирьяков отреагировал на провальное выступление национальной команды Германии на чемпионате мира – 2022. Подопечные Ханса-Дитера Флика завершили борьбу на групповой стадии, финишировав на третьем месте.

«Германия не заслужила вылет, но таков футбол. Все было упущено в первой игре - за это и поплатились. Нельзя было терять концентрацию. Мы видим, как все оборачивается против тебя», - передает слова эксперта «Чемпионат».

На групповом этапе Германия проиграла Японии (1:2), расписала мировую с Испанией (1:1) и победила Коста-Рику (4:2). В 1/8 финала из этого квартета шагнули сборные Японии и Испании.