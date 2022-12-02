​Известны 15 из 16 участников плей-офф чемпионата мира

На чемпионате мира почти завершился групповой этап. Уже было разыграно 15 из 16 путёвок в плей-офф мундиаля.
В 1/8 финала чемпионата мира выступят сборные Нидерландов, Сенегала, Англии, США, Аргентины, Польши, Франции, Австралии, Японии, Испании, Марокко, Хорватии, Португалии, Южной Кореи и Бразилии.
Пары 1/8 финала мундиаля выглядят так:
Нидерланды – США
Англия – Сенегал
Аргентина – Австралия
Франция – Польша
Япония – Хорватия
Марокко – Испания
Португалия – 2G
1G – Южная Корея.
Последний билет в плей-офф чемпионата мира в пятницу вечером разыграют сборные Швейцарии, Сербии и Камеруна.
Матчи 1/8 финала чемпионата мира пройдут 3, 4, 5 и 6 декабря.
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