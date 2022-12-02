​Известны 15 из 16 участников плей-офф чемпионата мира

На чемпионате мира почти завершился групповой этап. Уже было разыграно 15 из 16 путёвок в плей-офф мундиаля.

В 1/8 финала чемпионата мира выступят сборные Нидерландов, Сенегала, Англии, США, Аргентины, Польши, Франции, Австралии, Японии, Испании, Марокко, Хорватии, Португалии, Южной Кореи и Бразилии.

Пары 1/8 финала мундиаля выглядят так:

Нидерланды – США

Англия – Сенегал

Аргентина – Австралия

Франция – Польша

Япония – Хорватия

Марокко – Испания

Португалия – 2G

1G – Южная Корея.

Последний билет в плей-офф чемпионата мира в пятницу вечером разыграют сборные Швейцарии, Сербии и Камеруна.

Матчи 1/8 финала чемпионата мира пройдут 3, 4, 5 и 6 декабря.