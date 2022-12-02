​Азар может завершить карьеру в сборной Бельгии

В ближайшее время Эден Азар может объявить о завершении выступлений за сборную Бельгии. Как сообщает HLN, вероятность того, что Азар больше не сыграет за национальную команду своей страны, является очень высокой.

Напомним, что сборная Бельгии неудачно выступила на чемпионате Европы. Команда Роберто Мартинеса набрала 4 очка и заняла третье место в своей группе, пропустив вперёд Хорватию (5 очков) и Марокко (7 очков).

Эден Азар впервые сыграл за сборную Бельгии в ноябре 2008 года. С тех пор он провёл за «красных дьяволов» 126 матчей, в которых забил 33 гола и отдал 36 голевых передач на партнёров.