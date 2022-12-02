​Флик заявил, что не подаст в отставку

Главный тренер национальной сборной Германии Ханс-Дитер Флик не планирует подавать в отставку.

Напомним, что сборная Германии не смогла выйти из группы на чемпионате мира. Команда Флика заняла третье место, пропустив вперёд себя Испанию и Японию.

«Хочу ли я остаться на этой работе? Со своей стороны да, мне она нравится. У нас хорошая команда, подрастают хорошие футболисты. Но всё зависит не от меня», - рассказал Флик немецкому телеканалу ARD.

Стоит отметить, что следующий крупный турнир – Евро-2024 – будет для сборной Германии домашним. Команде не придётся проходить отборочный цикл на этот турнир.