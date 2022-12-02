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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Журналист из Германии Брюггельманн: «Мы не можем винить сборную Испании» эксклюзив

02 Декабря 2022 • 17:46 Комментировать

Немецкий журналист Матьяс Брюггельманн дал комментарий для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» после вылета сборной Германии с чемпионата мира.

- Что говорят в Германии о выступлении своей команды?

- В первую очередь мы сильно озабочены тенденцией. Германия не вышла из группы в России, слабо выступила на чемпионате Европы, вылетев очень рано, не вышла из группы в Катаре. Это действительно волнует нас, особенно касаемо развития молодых футболистов, тренерского искусства, подхода к работе.

- Есть ли негатив к сборной Испании?

Когда речь заходит о сборной Испании, мы можем говорить скорее о разочаровании, чем о подозрении. Мы очень сильно разочарованы тем, как они играли, и результатом. Во втором тайме они примерно до 76-й минуты старались, а потом темп совсем снизился. Возможно, они просто не захотели тратить силы, рисковать получить травму или желтую карточку, или выбирали себе соперника проще. Можем ли мы их винить? Нет, не можем. Я совершенно не думаю о том, что Испания могла специально пропустить от Японии, просто ей не очень хотелось играть в полную силу, вот и все. Еще раз скажу, в основном мы виним себя.

- Сравнительно недавно в Германии сильно менялась подготовка молодых специалистов и тренеров, в результате через какое-то время была победа на чемпионате мира, стоит ждать чего-то подобного?

- Пока рано об этом говорить. Очень может быть, что в федерации случатся изменения, кто-то из игроков уйдет на пенсию. Касательно сборной, возможно, будет смена тренера, это все обсуждается. Говорить же о смене системы подготовки слишком рано. Сначала в Германии определятся с теми, кто будет в руководстве федерации, а уже потом будут обсуждения, как поменять немецкий футбол к лучшему. А менять, как видно по результатам, есть что. Лично расстроило, что в Германии почти нет ярких форвардов. Никлас Фюллькруг неплохой нападающий, но он сильно уступает тем нападающим, которые были в сборной Германии раньше, а уровень остальных немецких форвардов еще хуже. Это лишь один из аспектов, над чем надо будет подумать.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Сборная Испании Матьяс Брюггельманн
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