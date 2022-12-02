Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что чемпионат мира - 2022 в Катаре очень интересный и удивляет результатами.

«Чемпионат на самом деле интересный! Удивляет? Да! Удивляет неожиданными результатами и очень интересный! Раньше матчи где-то пропускал, говорю себе: «Да он не интересный». А сейчас любые привлекают. Всё равно следишь, наблюдаешь, необычный.

На сегодняшний день я выделил для себя двух фаворитов: Бразилия и Франция», — сказал Деменко.

Чемпионат мира в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря. Сегодня, 2 декабря матчами группы G и H завершается групповая стадия. Завершают программу встречи: Южная Корея – Португалия и Гана – Уругвай, а также Бразилия – Камерун и Сербия – Швейцария, начало этих матчей – в 22:00 мск.