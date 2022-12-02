Экс-футболист «Спартака» Максим Деменко в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мыслями о неожиданных результатах крепких команд на чемпионате мира в Катаре.

«Мы сейчас сталкиваемся с такой ситуацией, где лидеры влияют на исход матча. Никто не ожидал даже от тех же датчан. Два года команда проявляла себя в Европе и показывала высочайший класс, сейчас же команда даже проигрывала по счёту и не могла вообще ничего предпринять. Возможно, сыграл фактор, когда после внутренних чемпионов игроки приехали, и, может быть, кто-то не подготовился, может, температура в Катаре сказывается.

Плюс ко всему чемпионат мира впервые проходит именно в декабре. Тоже кажется, что есть какой-то момент физического состояния команды. Зимний цикл влияет всё-таки. Такие команды, как Австралия, Саудовская Аравия да тот же Иран, лучше подготовлены физически. То, что сейчас Дания и Германия выступают не сильно, – это ощущается», — сказал Деменко.

Напомним, своё выступление на чемпионате мира завершили сборные Дании, Германии, Бельгии. Эти команды во главе с Бельгией входили в число теневых фаворитов ЧМ-2022.