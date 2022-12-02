​Анри и Компани претендуют на должность тренера Бельгии

Роберто Мартинес покинул должность главного тренера сборной Бельгии после того, как команда не смогла выйти из группы на чемпионате мира – 2022. «Красные дьяволы» с 4 очками финишировали в квартете третьими, пропустив вперёд Хорватию (5 очков) и Марокко (7 очков).

Как сообщает RTBF, в числе кандидатов на должность главного тренера сборной Бельгии находятся Тьерри Анри и Венсан Компани. Первый из них входил в тренерский штаб Роберто Мартинеса, а второй – возглавляет английский «Бёрнли».

В отборе на чемпионат Европы – 2024 сборная Бельгии будет играть против Австрии, Швеции, Азербайджана и Эстонии.