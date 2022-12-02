​Левандовски рассказал, что он прошептал Месси

После недавнего матча сборных Аргентины и Польши на чемпионате мира нападающий Роберт Левандовски что-то прошептал Лионелю Месси. Польского футболиста попросили раскрыть его слова аргентинцу.

«Мы немного поговорили, и это было весело. Я сказал Месси, что он играет более оборонительно, чем обычно, но иногда это то, что нужно команде», - слова Левандовски приводит портал Goal со ссылкой на немецкое издание Bild.

Напомним, что Аргентина обыграла Польшу со счётом 2:0. При этом в плей-офф чемпионата мира прошли обе команды. В 1/8 финала аргентинцы сыграют против Австралии, а поляки – против Франции.