​Гризманн поддержал Киммиха

Сборная Германии не смогла выйти из группы на чемпионате мира – 2022. Набрав четыре очка в матчах против Японии (1:2), Испании (1:1) и Коста-Рики (4:2), команда Ханса-Дитера Флика заняла третье место в группе – испанцы оказались выше по разности голов. Йозуа Киммих после вылета назвал этот день худшим в своей карьере. Поддержать немецкого футболиста вызвался француз Антуан Гризманн.

«Ты отличный игрок! Ты снова вернёшься, Йозуа», - написал Гризманн в социальных сетях.

Сборная Франции, в отличие от Германии, пробилась в плей-офф чемпионата мира с первого места. В 1/8 финала команда Дидье Дешама сыграет против Польши.