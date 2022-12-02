У Путина высказались о русских песнях на чемпионате мира

Дмитрий Песков, являющийся пресс-секретарём президента России Владимира Путина, отреагировал на тот факт, что на чемпионате мира в Катаре можно услышать русские песни.

«Российская культура в разных её проявлениях является частью мировой культуры, как бы кто-то ни хотел её отменить», - высказался Песков, чьи слова приводит «РИА Новости».

2 декабря на чемпионате мира – 2022 будут разыграны две последние путёвки в плей-офф. 14 из 16 участников 1/8 финала турнира уже определены. Это сборные Нидерландов, Сенегала, Англии, США, Франции, Австралии, Аргентины, Польши, Японии, Испании, Марокко, Хорватии, Бразилии и Португалии.

Финал чемпионата мира пройдёт в воскресенье, 18 декабря.