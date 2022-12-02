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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Игрок Австралии на ЧМ-22 пробежал невероятные 12,6 км за матч

02 Декабря 2022 • 14:10 Комментировать

Сборная Австралии пробилась в плей-офф чемпионата мира - 2022, обойдя в своей группе Тунис и Данию за счёт побед по 1:0. В заключительной игре против датчан австралийский полузащитник Джексон Ирвайн пробежал 12 653 метра. Это невероятный показатель.  

На клубном уровне Джексон Ирвайн представляет немецкий «Санкт-Паули». В своё время этот футболист пересекался с российским тренером Леонидом Слуцким в английском клубе «Халл Сити».

Отметим, что в 1/8 финала чемпионата мира - 2022 сборная Австралии будет играть против Аргентины. Матч пройдёт уже в субботу, 3 декабря.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Австралии Джексон Ирвайн
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