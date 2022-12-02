​Игрок Австралии на ЧМ-22 пробежал невероятные 12,6 км за матч

Сборная Австралии пробилась в плей-офф чемпионата мира - 2022, обойдя в своей группе Тунис и Данию за счёт побед по 1:0. В заключительной игре против датчан австралийский полузащитник Джексон Ирвайн пробежал 12 653 метра. Это невероятный показатель.

На клубном уровне Джексон Ирвайн представляет немецкий «Санкт-Паули». В своё время этот футболист пересекался с российским тренером Леонидом Слуцким в английском клубе «Халл Сити».

Отметим, что в 1/8 финала чемпионата мира - 2022 сборная Австралии будет играть против Аргентины. Матч пройдёт уже в субботу, 3 декабря.