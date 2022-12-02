Рюдигер – о вылете Германии с чемпионата мира: «Это суровая реальность»

Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер прокомментировал вылет своей команды с чемпионата мира на стадии группового этапа. Напомним, в квартете с немцами выступали сборные Испании, Японии и Коста-Рики. Первое место заняла азиатская команда, тогда как вторую путёвку в плей-офф забрала «красная фурия».

«Мы вернулись к исходной точке, это суровая реальность. В нашей команде есть много таланта, вроде бы всё хорошо, но нам не хватило других вещей. Несмотря ни на что, я считаю, что мы являемся очень хорошей командой», – заявил Рюдигер на пресс-конференции.

Напомним, на чемпионате мира в России Германия также остановила свои выступления на стадии группового этапа.