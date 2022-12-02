Хаманн считает, что сборной Германии нужно уволить Флика с поста главного тренера

Бывший полузащитник «Ливерпуля» и сборной Германии Дитмар Хаманн считает, что руководство «бундестим» должно уволить Ханса-Дитера Флика с поста главного тренера. Напомним, экс-наставник «Баварии» провалил свой первый крупный турнир во главе немцев. Вчера Германия вылетела с чемпионата мира на стадии группового этапа.

«Я не думаю, что Флика нужно оставить тренером сборной Германии. До домашнего Евро-2024 остаётся всего 18 месяцев, а выступления команды на чемпионате мира были просто жалкими», – цитирует Хаманна Sky Germany.

Напомним, Флик возглавил сборную Германии летом 2021 года после ухода Йоахима Лёва.