Райс: «Маунт – один из лучших футболистов, с которыми мне приходилось играть»

Капитан «Вест Хэма» Деклан Райса оценил уровень игры своего партнёр по сборной Англии Мэйсона Маунта, который на этом чемпионате мира пока не отметился ни одним голевым действием.

«Маунт – один из лучших футболистов, с которыми мне приходилось играть. Я говорю это не из-за того, что он является моим близким другом. Если посмотреть на то, как он помогает команде, неудивительно, что тренер чаще всего выпускает в основе именно Мэйсона», – заявил Райс на пресс-конференции.

Напомним, сам Райс уже следующим летом может воссоединиться с Маунтом в лондонском «Челси». Деклан является воспитанником клуба и выступал в одной команде с Мэйсоном на юношеском уровне. «Пенсионеры» сделают всё возможное, чтобы выиграть борьбу за Райса следующим летом.