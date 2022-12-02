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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Флик – о Мусиале: «Мне очень жаль, что такой игрок больше не сыграет на этом чемпионате мира»

02 Декабря 2022 • 11:15 Комментировать

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик сожалеет, что полузащитник Джамал Мусиала больше не сыграет на этом чемпионате мира, ведь его команда вылетела из турнира на стадии группового этапа.

«Джамал выступал фантастически. Мне очень жаль, что такой игрок больше не сыграет на этом чемпионате мира», – сказал Флик на пресс-конференции после матча.

Напомним, у Мусиалы ранее была возможность выступать за сборную Англии, но после длительных раздумий полузащитник сменил футбольное гражданство и решил играть за Германию.

На этом чемпионате мира Мусиала отметился одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Сборная Германии Ханс-Дитер Флик Джамал Мусиала
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