В Испании ехидно отреагировали на провал сборной Германии

Испанские СМИ ехидно отреагировали на провал сборной Германии на чемпионате мира – 2022. Журналисты AS опубликовали материал с заголовком Danke, что в переводе с немецкого означает «спасибо».

Напомним, что сборная Испании в последнем туре проиграла команде Японии со счетом 1:2, а Германия переиграла Коста-Рику – 4:2. После этих результатов «красная фурия» заняла второе место в квартете и вышла в плей-офф на Марокко. Япония стала победителем группы и теперь встретится с Хорватией.

Что касается Германии, подопечные Ханса-Дитера Флика финишировали на третьей позиции и завершили участие в турнире.