Фюллькруг: «Матч с Японией был решающим»

Нападающий сборной Германии Никлас Фюллькруг прокомментировал вылет своей команды из чемпионата мира на стадии группового этапа. Напомним, в 2018 году в России немцы тоже не смогли пробиться в раунд плей-офф.

«Мы вылетели из чемпионата мира не из-за сегодняшней игры. У нас возникло много проблем в матче против Японии, который оказался решающим. Нам очень больно, невероятно сложно смириться с вылетом. Понадобится очень много времени для того, чтобы переварить случившееся», – сказал Фюллькруг на пресс-конференции после матча.

Напомним, сам Фюллькруг на этом чемпионате мира отметился двумя забитыми голами.