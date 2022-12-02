Ельцин: «Я бы хотел поиграть в России, у вас прекрасный чемпионат»

Полузащитник сборной Коста-Рики Ельцин Техеда ответил на вопрос о возможном продолжении карьеры в российском футболе.

«Из России предложений не получал. Но я бы очень хотел поиграть в России. У вас прекрасный чемпионат, отличные команды. Был бы счастлив оказаться в России», - передает слова 30-летнего футболиста «Спорт-экспресс».

В настоящий момент Техеда выступает у себя на родине за клуб «Эредиано». Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2023 года. Трансферная стоимость Ельцина оценивается в 275 тысяч евро.

Во вчерашнем матче чемпионата мира – 2022 нападающий отметился голом в ворота сборной Германии (2:4).