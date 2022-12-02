Президент Германии отреагировал на вылет сборной с ЧМ-2022

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер высказался о неудачном выступлении сборной страны на чемпионате мира по футболу в Катаре.

«Это был не наш турнир. Вся страна с удовольствием поболела бы за команду в раунде плей-офф. Но настало время сделать глубокий вдох и взять небольшой отдых. Сборная должна со свежими силами поехать на следующий большой турнир. Успехов вам в дальнейшем», - оставил сообщение президент страны в социальной сети.

По итогам трех матчей группового этапа мундиаля – 2022 сборная Германии финишировала на третьем месте в квартете. В плей-офф вышли Япония и Испания.