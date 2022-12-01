14 из 16: Дальше без Бельгии и Германии

Завершились драматичные матчи третьего тура в группе Е чемпионата мира 2022 года. По их итогам в плей-офф пробились национальные команды Японии и Испании, а немцы и костариканцы завершили выступления. Также сенсацией стал вылет сборной Бельгии, которая пропустила в матчи навылет Марокко и Хорватию.

До этого гарантировали себе выход из группы Бразилия с Португалией, Нидерланды и Сенегал, Англия и США, Аргентина и Польша, а также Франция и Австралия.

В пятницу будут разыграны последние две вакантные путевки.

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