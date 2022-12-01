Коллина: «Десять добавленных минут - это не так и много»

Один из самых харизматичных арбитров в истории футбола Пьерлуиджи Коллина продолжает защищать свое мнение о том, что арбитры катарского чемпионата мира вполне нормально компенсируют игровое время.

Минуты, которые начали добавлять арбитры к игровому матчу, сперва вызвали шок, затем глухой ропот, но Коллина напомнил о том, что тенденция началась еще на российском чемпионате. И сейчас он защищает свое ранее высказанное мнение на этот счет.

- Я не думаю, что десять добавленных минут - это так и много. Не вижу в этом ничего драматичного или трагичного, - цитирует слова Коллины fcinter1908.it.