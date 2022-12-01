​Известны 12 из 16 участников плей-офф чемпионата мира

Ещё две путёвки в плей-офф чемпионата мира были разыграны по итогам третьего тура группового этапа в квартете под буквой F. Билеты в 1/8 финала получили сборные Марокко и Хорватии.

Таким образом, на мундиале в Катаре определились уже 12 из 16 участников плей-офф. Это сборные Нидерландов, Сенегала, Англии, США, Аргентины, Польши, Франции, Австралии, Бразилии, Португалии, Марокко и Хорватии.

Оставшиеся четыре билета в 1/8 финала чемпионата мира будут разыграны в четверг и пятницу.

Добавим, то матчи 1/8 финала чемпионата мира пройдут 3, 4, 5 и 6 декабря.

Действующим чемпионом мира по футболу является сборная Франции.