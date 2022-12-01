Канчельскис – о Соболеве: «Александр может только на игровой приставке в игре FIFA играть на ЧМ»

Бывший полузащитник национальной команды России Андрей Канчельскис высказался о нападающем московского «Спартака» Александре Соболеве.

Специалист считает, что для того, чтобы по-настоящему оценивать уровень той или ной сборной на чемпионате мира, необходимо находиться непосредственно в гуще событий, и никак иначе.

«Александр может только на игровой приставке в игре FIFA играть на ЧМ, по-другому никак», - цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Ранее Александр Соболев заявил о том, что сборная России могла бы выйти из группы, если бы она участвовала на мировом первенстве в Катаре.