Почеттино выбрал лучшего футболиста мира

Аргентинский наставник Маурисио Почеттино, поработавший главным тренером в «Тоттенхэме» и «ПСЖ», поведал о том, что думает о нападающем Лионеле Месси.

«Лионеля практически нереально остановить. Очень тяжело помешать ему проявить все лучшие качества на поле. Это очень непростая задача. Месси по-прежнему остается лучшим в мире, он гениален. Соперникам понадобится много везения, чтобы лишить его мяча», - передает слова Почеттино Talksport.

Месси вместе со сборной Аргентины сейчас выступает на чемпионате мира – 2022. «Альбиселесте» выиграли свою группу и сыграют в 1/8 финала мундиаля против Австралии.