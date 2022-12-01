Деменко – о сборной Германии: «В трудной ситуации команда оказалась, но сейчас ей деваться некуда»

Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о ситуации со сборной Германии на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«В трудной ситуации команда оказалась, но сейчас ей деваться некуда и понятно, что выиграет этот матч. Я всё-таки думал, что Германия сможет выйти в число полуфиналистов.

Но на чемпионате мира бывало и такое, когда команда, скрипя выходила из группы, и добиралась до финала и выигрывала вообще ЧМ», — сказал Деменко.

Сборная Германии сегодня, 1 декабря, проведёт матч заключительного 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Коста-Рики. В случае поражения, немцы на втором мундиале подряд не смогут выйти из группы. Напомним, в 2014 году сборная Германии выиграла чемпионат мира в Бразилии.