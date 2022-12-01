Известна судьба главного тренера сборной Дании после провала на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн продолжит работать с национальной командой, несмотря на провальное выступление на чемпионате мира – 2022. Об этом рапортует Tipsbladet.

«Мы намерены предложить Юльманну новый контракт. Не вдаемся в панику из-за результата на мундиале. Мы довольны работой Каспера. Надеемся, он еще долго будет оставаться с нами», - сказал директор Датского футбольного союза Петер Меллер.

Действующее соглашение между сторонами рассчитано до окончания чемпионата Европы – 2024.

На ЧМ в Катаре сборная Дании набрала всего одно очко и финишировала на последнем месте в группе.