Колосков назвал причину провала Дании на чемпионате мира

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал провальное выступление сборной Дании на чемпионате мира в Катаре. Скандинавы не смогли выйти из группы, заняв последнее место.

«У Дании нет новых игроков. Все уже постарели, многие потеряли мотивацию, кто-то не в форме. Думал, команда будет выступать более достойно, а она оказалась среди слабейших», - передает слова Колоскова издание «Спорт-экспресс».

Из этой группы в плей-офф чемпионата мира – 2022 пробились национальные команды Франции и Австралии.

Финал мундиаля пройдет 18 декабря.