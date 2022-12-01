«Интер» нашёл усиление на ЧМ-2022

Хавбек сборной США и «Лидса» Тайлер Адамс попал в сферу интересов одного из итальянских топ-клубов. Как стало известно журналистам La Gazzetta dello Sport, заполучить 23-летнего американца в свои ряды хочет миланский «Интер».

Источник отмечает, что руководство «нерадзурри» предпримет попытку подписать игрока в летнее трансферное окно. Трансферная стоимость Тайлера оценивается в 17 миллионов евро, а его контракт с нынешним клубом истекает в 2027 году.

На проходящем в Катаре чемпионате мира Адамс провел за сборную США три поединка, в которых получил желтую карточку. Американцы вышли в плей-офф мундиаля, где сыграют с Нидерландами.