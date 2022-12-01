Маркес назвал причину раннего вылета сборной Мексики с ЧМ-2022

Экс-футболист каталонской «Барселоны» Рафаэль Маркес высказался о неудачном выступлении сборной Мексики на чемпионате мира – 2022. «Трёхцветные» завершили борьбу на групповой стадии, набрав четыре балла.

«Думаю, это произошло из-за плохой подготовки. В конце отборочного цикла у команды были не самые хорошие результаты.

В первом матче мы показали игру, после которой возникли сомнения в выходе в плей-офф. Сборная должна провести анализ этого выступления, чтобы такое не повторилось на домашнем мундиале», - цитирует Рафаэля TUDN.

Напомним, что чемпионат мира-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.