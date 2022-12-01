Месси высказался о скандале с футболкой сборной Мексики

Звездный форвард сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал шумиху из-за момента с футболкой мексиканской команды. В раздевалке 35-летний нападающий наступил на экипировку «трёхцветных», чем вызвал недовольство чемпиона мира по боксу Сауля Альвареса.

«Это обычное недоразумение. Любой человек, который знаком со мной, знает, что я уважаю всех соперников. Это была раздевалка, где мы разбрасываем свои вещи. Мне не за что извиняться перед народом Мексики, с моей стороны не было проявления неуважения», - передает слова Месси TUDN.

Сборная Аргентины финишировала на первом месте в своей группе и шагнула в плей-офф ЧМ-2022, где встретится с Австралией.