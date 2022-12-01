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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Об этом и мечтать нельзя было: самые необычные случаи выхода и невыхода из группы на ЧМ

01 Декабря 2022 • 07:26 Комментировать
Начиная с третьего тура в групповом, первом этапе чемпионата мира по футболу, по сути, начинаются игры на выбывание. Исправить ситуацию уже будет невозможно. В групповых турнирах перед заключительным туром, а порой и после него, складываются такие ситуации, где в расчёт берётся не только разница забитых и пропущенных мячей, но и количество забитых голов.  

До 1998 года количество участников на мировом форуме ограничивалось 24 сборными: шесть групп по четыре в каждой. В результате шестнадцать участников формировались не только двумя лучшими командами. Компанию им составляли четыре лучшие из шести сборных, занявшие третье место. Расклады при таком турнирном подходе возникали весьма любопытные и своеобразные. На чемпионате мира в США в 1994 году в группе Е сложилась уникальная ситуация. После финального свистка в шестом сыгранном матче группового этапа у всех четырёх сборных в активе значилось по четыре очка. В двух стартовых турах участники одержали по победе, а затем в третьем туре обе игры завершились вничью (Италия – Мексика 1:1, Ирландия – Норвегия 0:0). У всех сборных стало по 4 очка с нулевой разностью мячей. Пришлось просчитывать количество забитых мячей. В итоге вылетели норвежцы, у которых в активе был только один забитый мяч. С тех пор такой фантастической интриги в рамках одной группы на чемпионатах мира больше не было. 

Нечто аналогичное было в 1982 году на полях Испании. Италия, Польша, Перу и Камерун после двух туров ни в одной из игр не выявили сильнейшего. Ничья была зафиксирована и в пятой встрече. Организаторов и оргкомитет спасло лишь то, что в шестой встрече сборную Польши прорвало. Команда Бонека и Смолярека «отгрузила» в ворота перуанцев сразу пять мячей, получив в свои один. В итоге в соперничестве с будущими чемпионами мира – итальянцами – вновь не повезло африканцам. Прародители будущего «африканского чуда» – сборная Камеруна – не проиграв ни разу (причём повторимся, в очном соперничестве с будущими победителями мирового первенства «Скуадро Адзуррой»), вынуждены были отправиться домой. 

Вернемся к турниру в США. Сыгравшая ранее других матч третьего тура всё с тем же Камеруном, сборная России имела 85%-ную гарантию того, что выйдет в 1/8 финала. Несмотря на два поражения от Бразилии и Швеции (первой и третьей команды того чемпионата мира), Саленко сотворил чудо. В ворота Камеруна, который раздирали финансовые трудности, а главный тренер Анри Мишель уже и не контролировал ситуацию, воспитанник Санкт–Петербургского футбола забил пять мячей. Повторить «пента-трик» в одном матче в рамках чемпионата мира пока не получалось ни у кого. Тем самым Саленко вписал своё имя в историю мировых первенств, а поскольку отличился он ещё и в поединке со шведами, то и поделил пальму первенства лучшего бомбардира турнира с Христо Стоичковым с шестью забитыми мячами. Но болгарин провёл на турнире на четыре матча больше! А сборную России ждало одно сплошное разочарование. Имея три очка и плюсовую разность забитых и пропущенных, команда воспитанника пермского футбола Павла Садырина так и не почувствовала вкус встреч на выбывание.  

Как оно будет на этом турнире? Время решающих матчей наступило, но пока что прибегать к разнице забитых и пропущенных пришлось только один раз. Польша обошла Мексику за счёт лучшей разницы. Продолжение следует?

Константин Лицин

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Евро-Футбол.Ру,
Олег Саленко Россия Бразилия Мексика Польша
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