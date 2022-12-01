​Вероятность финала Аргентина – Бразилия очень низкая

Сборная Аргентины обыграла Польшу (2:0) и заняла первое место в группе С. Таким образом, вероятность того, что в финале чемпионата мира сыграют Аргентина и Бразилия, стала невероятно низкой. А ведь именно аргентинцы и бразильцы считались главными фаворитами мундиаля по версии многих экспертов.

Сборная Аргентины как победитель группы С оказалась в условной левой части турнирной сетки плей-офф чемпионата мира. Наверняка в этой же части сетки окажется сборная Бразилии, то есть аргентинцы и бразильцы могут сыграть только в полуфинале.

Исключением станет вариант, при котором сборная Бразилии финиширует на втором месте в своей группе. Для этого бразильцы должны проиграть Камеруну, а Швейцария должна обыграть Сербию, причём показатели мячей у «селесао» (сейчас 3:0), должны оказаться хуже, чем у швейцарцев (сейчас 1:1). Вероятность такого развития событий крайне мала.