​Уткин объяснил, почему выход Австралии в плей-офф – не сюрприз

Известный журналист Василий Уткин отреагировал на выход сборной Австралии в 1/8 финала чемпионата мира.

Напомним, что в последнем туре группового этапа Австралия обыграла Данию – 1:0. Австралийцы заняли в квартете D второе место, уступив Франции только по разности забитых и пропущенных мячей.

«Австралия одержала 2 сухие победы. Открывала счёт во всех трёх матчах. Тунис и Дания забили по голу. Всего лишь. Нет ничего более закономерного, чем выход Австралии из этой группы. Не надо называть это сюрпризом, это просто мы о них мало знали», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

В 1/8 финала чемпионата мира сборная Австралии сыграет с победителем группы С.