​8 сборных уже пробились в плей-офф чемпионата мира

Только что матчи третьего тура группового этапа чемпионата мира завершились в группе D. Сборная Австралии весьма неожиданно обыграла Данию со счётом 1:0 и заняла второе место в квартете – на первом финишировала Франция.

Таким образом, путёвки в плей-офф чемпионата мира уже получили восемь национальных сборных. В этом списке находятся Франция, Бразилия, Португалия, Нидерланды, Сенегал, Англия, США и Австралия.

Первые две пары 1/8 финала чемпионата мира – 2022 уже известны: Нидерланды сыграют против США (3 декабря), а Англия – против Сенегала (4 декабря). В среду вечером будут определены ещё две пары.