​Гари Невилл объяснил, почему Магуайр за сборную Англии играет лучше, чем за «МЮ»

Гарри Магуайр в последнее время регулярно сталкивался с критикой на фоне своих ошибок на поле, из-за которых он потерял место в основе «Манчестер Юнайтед». Впрочем, Магуайр остаётся основным игроком сборной Англии. Экс-футболист «МЮ» Гари Невилл объяснил, почему в сборной Магуайр играет лучше.

«Думаю, в сборной Англии Магуайр чувствует себя более любимым, чувствует себя как дома. Поэтому он лучше играет за сборную, чем за клуб.

«Манчестер Юнайтед» - беспощадное место, я знаю это, ведь провёл там 20 лет. Если ты не понимаешь этого, то это место может съесть тебя заживо», - сказал Невилл Sky Sports.